Dacia Maraini e Sigfrido Ranucci ospiti anteprime John Fante Festival

Roma, 1 lug. (askanews) – In attesa della XX edizione del John Fante Festival “Il dio di mio padre” che torna a Torricella Peligna, in provinia di Chieti, dal 21 al 24 agosto, sono in programma due anteprime: la prima si terrà mercoledì 9 luglio alle 18 presso la Pineta Comunale e ospiterà la scrittrice Dacia Maraini alla quale sarà consegnato il Premio John Fante alla carriera-Vini Contesa, in dialogo con la giornalista Maria Rosaria la Morgia. Il secondo incontro letterario è previsto domenica 13 luglio, sempre alle 18 presso, nella Pineta Comunale e ospiterà il giornalista Sigfrido Ranucci che presenterà il suo libro “La scelta” (Bompiani) in dialogo con Luciano D’Amico, ordinario di Economia aziendale nell’Università di Teramo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

