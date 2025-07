Bus in fiamme a Roma coinvolto balcone di un palazzo

Un autobus in fiamme a Roma, coinvolto un balcone di un palazzo sulla via Prenestina 276. L’incendio, ormai esteso, ha provocato la rottura dei vetri del balcone e l’annerimento della facciata, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. A bordo dell’autobus, che era fuori servizio, non si registrano incidenti, ma l’episodio ha acceso i riflettori sulla sicurezza del trasporto pubblico e sulla gestione delle emergenze in città.

Autobus in fiamme alla periferia di Roma. E' accaduto in via Prenestina, all'altezza del civico 276. A quanto riferito dai vigili del fuoco, l'incendio ormai generalizzato ha coinvolto le finestre di un balcone al primo piano causando la rottura dei vetri, mentre il fumo ha invaso i locali adiacenti e annerito gran parte della facciata di un palazzo. Non risultano feriti. Secondo quanto si apprende l'autobus era fuori servizio dunque a bordo c'era solo il conducente. Il mezzo, un bus di 18 metri, era nuovo e ancora in garanzia. Dopo il rogo del bus che ha raggiunto un balcone al primo piano di un palazzo si è levata una nuvola di fumo nero.

