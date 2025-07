La misteriosa band che esplode su Spotify e che potrebbe non esistere Chi sono i Velvet Sundown

Chi sono davvero i Velvet Sundown? Questa band misteriosa, con oltre 550 mila ascoltatori mensili su Spotify e un profilo verificato, ha catturato l'attenzione di tutti. Ma dietro il loro successo si cela un enigma: assenza di interviste, video o dettagli ufficiali. È possibile che questa entità sia qualcosa di più di una semplice band? La verità potrebbe essere nascosta tra le note e i silenzi...

I Velvet Sundown possiedono un profilo verificato su Spotify, sfoggiando un bollino blu che dovrebbe fornire una certa credibilità e di veridicità . Tuttavia, questa misteriosa band, che dal nulla ha superato i 550 mila ascoltatori mensili sulla piattaforma, potrebbe non esistere davvero. Non ci sono video o interviste ufficiali, niente che porti a un segno di vita intelligente se non quella artificiale. Manca del tutto il produttore, così come non compare alcuna etichetta discografica. Eppure la band è stata inserita in numerose playlist e spinto dall’algoritmo “Discover Weekly” agli utenti di Spotify. 🔗 Leggi su Open.online

