Nel 2001 vinse Oscar per migliore attrice non protagonista con Pollock intervista a Marcia Gay Harden Premio alla carriera all' Ischia Film Festival

Marcia Gay Harden, attrice statunitense di grande talento, ha conquistato il pubblico e la critica con la sua straordinaria carriera, culminata con l’Oscar nel 2001 per “Pollock”. Ora, riconoscendone il talento e il percorso, l’Ischia Film Festival le dedica il Premio alla Carriera. Scopriamo insieme i momenti più significativi della sua carriera e l’intervista esclusiva che rivela il suo modo di vivere il cinema e la recitazione.

M arcia Gay Harden riceve il premio alla Carriera all'Ischia Film Festival. L'intervista all'attrice statunitense, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2001 per "Pollock". (ServizioDi Nicola Roumeliotis)

Sessanta film ed un Oscar come miglior attrice non protagonista (per «Pollock» di Ed Harris), Marcia Gay Harden, 66 anni ad agosto, è la prima ospite del ventitreesimo «Ischia film festival», diretto da Michelangelo Messina. Entusiasta della bellezza dell’isola Vai su Facebook

