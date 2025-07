Ruba abiti in un noto negozio di Viareggio poi aggredisce i vigilanti che lo inseguono

Un episodio di forte tensione scuote Viareggio, quando un uomo di origini marocchine tenta il colpo in un noto negozio sulla passeggiata. Dopo aver rubato abiti e strappato le placche antitaccheggio, si scaglia contro i vigilanti con una catena nel tentativo di sfuggire alla cattura. La pronta risposta delle forze dell'ordine ha evitato conseguenze più gravi, portando all’arresto del sospetto. Una vicenda che riaccende il dibattito sulla sicurezza e l’inciviltà nel cuore della città.

Viareggio (Lucca), 1 luglio 2025 – Dopo aver strappato le placche antitaccheggio da alcuni abiti di un noto negozio di Viareggio ( Lucca) ha tentato di colpire gli addetti alla sicurezza con una catena per cercare di scappare. Un uomo, di origini marocchine, è stato così arrestato per rapin a dalla polizia. È successo nel pomeriggio del 29 giugno, quando le volanti sono intervenute presso un noto supermercato sulla Passeggiata di Viareggio. Un uomo, dopo essersi appropriato di alcuni capi di abbigliamento, ed essere stato richiamato da personale di vigilanza dell'esercizio commerciale, è scappato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ruba abiti in un noto negozio di Viareggio, poi aggredisce i vigilanti che lo inseguono

In questa notizia si parla di: viareggio - noto - abiti - negozio

Ruba abiti in un noto negozio di Viareggio, poi aggredisce i vigilanti che lo inseguono; Viareggio: tenta di ferire con una catena gli addetti alla sicurezza; Nota commerciante di Viareggio speronata da un tir in autostrada: “Sono viva per miracolo”.

Ruba abiti e minaccia di morte la commessa, arrestato - la Nazione - Ruba abbigliamento da un negozio e minaccia di morte la commessa, così è stato arrestato dai carabinieri a Viareggio un marocchino 36enne già noto alle forze di ... Da lanazione.it

Viareggio, addio al negozio che servì Valentino e Giorgio Armani: «Grazie a chi ha creduto in noi» - MSN - Sulle vetrine del negozio Yachtingwear in via Coppino ci sono i cartelli gialli che annunciano la chiusura dell ... Riporta msn.com