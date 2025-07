Tennis Wimbledon | Sinner vince esordio

Con un debutto brillante sull’erba di Wimbledon, Jannik Sinner conferma il suo talento e la sua determinazione, superando facilmente il giovane Luca Nardi. Dopo la sconfitta a Halle, il 22enne altoatesino mostra una forma smagliante e una concentrazione da vero campione. La sua vittoria 6-4, 6-3, 6-0 apre con entusiasmo il terzo Slam della stagione. L’avventura sull’erba prosegue: cosa riserverà il prossimo turno?

15.59 Debutto con successo per Jannik Sinner sull'erba di Wimbledon, terzo Slam della stagione. Il n.1 del mondo ha superato il 21enne pesarese Luca Nardi in un'ora e 49', col punteggio di 6-4 6-3 6-0. Un match senza storia, che ha visto il ritorno in campo di Sinner dopo la sconfitta contro Bublik agli ottavi di finale a Halle. Sinner strappa il servizio a Nardi al 10° gioco del primo set, sul 5-4. Nella seconda partita, il break arriva al 2° game. Senza storia il terzo set, che dura appena 23 minuti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: sinner - wimbledon - tennis - vince

