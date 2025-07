Forbidden fruit replica puntata del 1° luglio in streaming | Video Mediaset

Non perdere l'appuntamento con Forbidden Fruit, la soap turca che sta appassionando milioni di telespettatori. La puntata del 1° luglio svela nuovi segreti e tensioni tra Ender e il suo marito, mentre Halit sorprende Yildiz con un viaggio in elicottero, rafforzando il loro legame. Resta con noi per scoprire cosa accadrà nella prossima emozionante svolta della trama. Continua a seguire le avventure dei tuoi personaggi preferiti!

Nuovo appuntamento oggi – martedì 1° luglio – con la soap turca Forbidden fruit. Nella puntata odierna Dopo una cena con amici, Ender e suo marito, rimasti soli, abbandonano la facciata della coppia perfetta, rivelando un rapporto carico di tensioni. Un giorno, Halit chiede a Yildiz di accompagnarlo in elicottero a visitare una delle sue aziende. La giornata trascorsa insieme è speciale e Yildiz apprezza molto i gesti premurosi di Halit. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 2 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Forbidden fruit, replica puntata del 1° luglio in streaming | Video Mediaset

Forbidden fruit, replica puntata del 30 giugno in streaming | Video Mediaset - Oggi, lunedì 30 giugno, torna la soap turca Forbidden Fruit con un episodio ricco di colpi di scena. Ender, intraprendente e decisa, mette in atto un piano audace che si rivolta contro di lei, portandola sull’orlo di perdere tutto.

