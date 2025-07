Karrion Kross risponde con ironia alle accuse di evitare i back bump | Il backstage si è fatto una risata

Karrion Kross risponde con una nota di ironia alle voci che lo accusano di evitare i back bump, scatenando il sorriso tra i colleghi dello spogliatoio WWE. Durante un'intervista a Foundation Radio, l’atleta ha sdrammatizzato la situazione, rivelando come il backstage abbia preso con humor la vicenda. La leggerezza di Kross dimostra che, anche tra le criticità, si può trovare il modo di affrontare tutto con un sorriso. La sua risposta è la prova che...

Sono circolate online delle voci secondo cui Karrion Kross eviterebbe di prendere i Back Bump (le cadute sulla schiena) durante i suoi match. Anche se Kross ha già smentito queste voci, ha recentemente rivelato come ha reagito lo spogliatoio della WWE a queste dicerie. Parlando a Foundation Radio, Kross ha raccontato che molti nel backstage si sono fatti una bella risata e hanno iniziato a scherzarci su: “È stato divertente”, ha raccontato Kross. “Alcuni di noi ridevano dietro le quinte e dicevano: ‘Amico, dovresti andare là fuori e bumpare come Shawn Michaels contro Hulk Hogan.’ E poi altri dicevano: ‘Forse dovresti proprio non prendere nessun bump, stai solo lì e non vendere niente, zero. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Karrion Kross risponde con ironia alle accuse di evitare i back bump: “Il backstage si è fatto una risata”

