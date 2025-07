schlein da springsteen cosa pubblica la compagna belloni dopo il concerto

Dopo il magico concerto di Bruce Springsteen a Milano, Paola Belloni ha condiviso un messaggio che trasmette tutta la passione e l'energia vissuta quella notte. Mantenendo la loro privacy, Belloni ha lasciato emergere un pensiero autentico e coinvolgente, sottolineando la forza e la dedizione dei musicisti sul palco. Un ricordo indelebile per gli appassionati e un esempio di come l’amore per la musica sia un legame speciale.

Elly Schlein e la compagna Paola Belloni si sono godute le tre ore di concerto di Bruce Springsteen ieri a Milano, allo Stadio San Siro. Come sempre, le due hanno preferito mantenere la loro privacy non pubblicando nessuna foto. Belloni, però, ha condiviso un suo pensiero in una storia su Instagram in cui ha scritto: "Bruce ha cantato, ballato, urlato per tre ore di fila. Steve, operato quattro giorni di appendicite ha suonato e saltato con lui. 150 anni in due.". E ironicamente ha chiosato: "E io, 36 anni, sto abbracciata al Voltaren perchĂ© ero sottopalco". Accanto a loro celebritĂ internazionali come la supermodella Gigi Hadid e gli attori Bradley Cooper e Olivia Wilde. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it