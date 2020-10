Sondaggi politici Demos&Pi: il centro non esiste più (Di martedì 27 ottobre 2020) La disaffezione dei cittadini verso la politica nostrana è ormai un dato acclarato. Secondo un’indagine condotta da Demos&Pi per La Repubblica, negli ultimi sette anni la percentuale di italiani che dichiara di non sentirsi parte di alcuna area politica è passata dal 27% del 2013 al 34% del 2020. Un balzo di sette punti. A farne le spese sono stati soprattutto i partiti dell’area di sinistra e centrosinistra. Nel 2013, il 35% si autocollocava in quest’area politica, ora si è scesi al 30%.Segui Termometro Politico su Google News Fonte: Demos&PiSondaggi politici Demos&Pi: centro abbandonato Lo studio ha inoltre evidenziato che in questi ultimi anni, le maggiori forze politiche del Paese (PD, Lega, M5S e FDI) hanno abbandonato lo spazio politico di ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 27 ottobre 2020) La disaffezione dei cittadini verso la politica nostrana è ormai un dato acclarato. Secondo un’indagine condotta da Demos&Pi per La Repubblica, negli ultimi sette anni la percentuale di italiani che dichiara di non sentirsi parte di alcuna area politica è passata dal 27% del 2013 al 34% del 2020. Un balzo di sette punti. A farne le spese sono stati soprattutto i partiti dell’area di sinistra esinistra. Nel 2013, il 35% si autocollocava in quest’area politica, ora si è scesi al 30%.Segui Termometro Politico su Google News Fonte: Demos&PiDemos&Pi:abbandonato Lo studio ha inoltre evidenziato che in questi ultimi anni, le maggiori forze politiche del Paese (PD, Lega, M5S e FDI) hanno abbandonato lo spazio politico di ...

fanpage : Sondaggi politici, per gli italiani seconda ondata Covid è colpa di Conte e dei ministri - moneypuntoit : ?? Sondaggi politici: crollo della Lega, il PD e la Meloni si avvicinano a Salvini ?? - DarioHG2 : @matteosalvinimi Grazie al cielo in aifa decidono in base a ciò che dicono i test medici e non i sondaggi politici - AAppolloni : @usato_di_sicuro È qualche giorno che non si vedono più sondaggi in cui il premier risulta essere il più apprezzato… - pamelaamadeo : @giodiamanti I sondaggi politici hanno sempre mostrato il consenso dei leader che avevano anteposto la salute pubbl… -