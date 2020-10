Selvaggia Lucarelli | furiosa contro il “Just Cavalli”

Leggi su solodonna

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Un altro bersaglio della “denuncia” social dii furbetti del Covid è il locale Just Cavalli di Milano che, nonostante i nuovi decreti, si ostina a non rispettare le regole! Da oggi entrerà in vigore il nuovo DPCM che prevede, tra le altre cose, la chiusura alle 18 anche di bar e ristoranti. A qualcuno, però, questa idea non va giù e ha cercato diArticolo completo:il “Just Cavalli” dal blog SoloDonna