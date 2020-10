Milan-Roma 3-3: la reazione di Tiziano Crudeli (VIDEO) (Di lunedì 26 ottobre 2020) Altalena di emozioni per Tiziano Crudeli, noto telecronista fazioso rossonero, durante un pazzesco Milan-Roma 3-3. A San Siro il posticipo della quinta giornata termina in parità con la Roma che ferma la capolista riacciuffando il risultato per ben tre volte. Pesano, però, alcune decisioni dubbie da parte dell’arbitro Giacomelli che concede alcuni rigori piuttosto contestabili. Ecco la partita vissuta da Crudeli. Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) Altalena di emozioni per, noto telecronista fazioso rossonero, durante un pazzesco3-3. A San Siro il posticipo della quinta giornata termina in parità con lache ferma la capolista riacciuffando il risultato per ben tre volte. Pesano, però, alcune decisioni dubbie da parte dell’arbitro Giacomelli che concede alcuni rigori piuttosto contestabili. Ecco la partita vissuta da

