Inchiesta Uefa sul Rennes | 5000 spettatori in curva

L'Uefa ha annunciato questa sera l'apertura di una procedura disciplinare nei confronti del Rennes per il non rispetto delle norme anti-Covid relative al ritorno del pubblico negli stadi. La gara incriminata è quella fra la formazione francese ed i russi del Krasnodar di Champions League di martedi' scorso, quando dei circa cinquemila spettatori ammessi allo …

L'Uefa ha annunciato questa sera l'apertura di una procedura disciplinare nei confronti del Rennes per il non rispetto delle norme anti-Covid relative al ritorno del pubblico negli stadi. La gara ...

Effetto Coronavirus: la UEFA pensa al taglio delle entrate, inchiesta Bild

L'effetto Coronavirus potrebbe causare un netto taglio degli introiti per i club da parte dell'UEFA, a seguito del mancato pagamento dei partner televisivi di C ...

L'Uefa ha annunciato questa sera l'apertura di una procedura disciplinare nei confronti del Rennes per il non rispetto delle norme anti-Covid relative al ritorno del pubblico negli stadi. La gara ...

Effetto Coronavirus: la UEFA pensa al taglio delle entrate, inchiesta Bild

L'effetto Coronavirus potrebbe causare un netto taglio degli introiti per i club da parte dell'UEFA, a seguito del mancato pagamento dei partner televisivi di C ...