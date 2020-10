LIVE Giro d’Italia 2020, Pinzolo-Laghi di Cancano in DIRETTA: partenza a tutta, in venti nel Gruppo Maglia Rosa (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA 11.14 Il plotone dovrebbe aver raggiunto gli attaccanti, ora davanti c’è il solo Daniel Navarro (Israel Start-Up Nation). 11.10 Nel Gruppo Maglia Rosa sono rimasti una ventina di uomini. Corsa subito molto selettiva. Ora siamo in discesa e potranno rientrare corridori da dietro. 11.04 È la Maglia Azzurra Guerreiro a scollinare per primo sul GPM. 11.00 Ora si è formato un Gruppo di una ventina di corridori al comando, il Gruppo sembra poter lasciarlo andare. 10.55 Proseguono gli scatti, Gruppo che è quasi in cima al GPM. ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER SEGUIRE LADELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA 11.14 Il plotone dovrebbe aver raggiunto gli attaccanti, ora davanti c’è il solo Daniel Navarro (Israel Start-Up Nation). 11.10 Nelsono rimasti unana di uomini. Corsa subito molto selettiva. Ora siamo in discesa e potranno rientrare corridori da dietro. 11.04 È laAzzurra Guerreiro a scollinare per primo sul GPM. 11.00 Ora si è formato undi unana di corridori al comando, ilsembra poter lasciarlo andare. 10.55 Proseguono gli scatti,che è quasi in cima al GPM. ...

Eurosport_IT : La bellezza del #Giro è anche qui! ????????? Segui il live della 17a tappa: - giroditalia : ?? Giro d'Italia Stage 16 ??Break, 28 riders ?? 9'10'' > Gruppo Maglia Rosa ?? Live > - giroditalia : ??Giro d'Italia Stage 16 ?? Break, 28 riders ?? 8'12'' > Gruppo Maglia Rosa ?? Live > - Gerard_Events : RT @giroditalia: ??The peloton is strung out with many riders already dropped. Follow live ?? - LifeBTSLove : RT @italianarmyfam_: L'ultima live di #JIMIN ha avuto un grandissimo impatto sul fandom, facendo sì che gli spettatori aumentassero nel gir… -