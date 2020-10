Samsung Galaxy S21, svelate le prime immagini render: ecco come potrebbe essere (Di lunedì 19 ottobre 2020) Diffuse in rete le immagini di laboratorio dei nuovi smartphone che verranno lanciati all’inizio del 2021 La famiglia dei Galaxy S21 è distante ancora qualche mese ma già compaiono online dettagli precisi su design e funzioni Leggi su it.mashable (Di lunedì 19 ottobre 2020) Diffuse in rete ledi laboratorio dei nuovi smartphone che verranno lanciati all’inizio del 2021 La famiglia deiS21 è distante ancora qualche mese ma già compaiono online dettagli precisi su design e funzioni

HDblog : Samsung Galaxy S9, ecco la One UI 2.5 insieme alle patch di ottobre - CouponOfferte : #19ottobre ???OFFERTA AMAZON??? ?? Samsung Galaxy A20e Smartphone, Display 5.8' HD+ ?? Prezzo: Sceso a 102,00 Euro !… - MashableItalia : Samsung Galaxy S21, svelate le prime immagini render: ecco come potrebbe essere - TuttoAndroid : One UI 2.5 arriva su Samsung Galaxy S9/S9+ con le patch di ottobre - DarioConti1984 : Ecco colori e design di Samsung Galaxy S21 e Galaxy S21 Ultra -