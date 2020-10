Juventus, Dybala mette like ad un post contro la sua esclusione a Crotone (Di domenica 18 ottobre 2020) L’attaccante della Juventus Paulo Dybala non sembra aver preso bene la sua esclusione a Crotone, dove la Juventus è stata fermata dai calabresi per 1-1, ed a testimoniarlo è il like ad un post su Twitter della giornalista Fabiana Della Valle, che recita: “Mi chiedo che senso abbia aver portato Dybala a Crotone, se non per fargli mettere minuti nelle gambe. Se non era in condizioni di giocare, non era più logico lasciarlo a Torino ad allenarsi?“. La Joya ha rimosso il like dopo pochi minuti, ma il suo gesto non è passato inosservato. Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) L’attaccante dellaPaulonon sembra aver preso bene la sua, dove laè stata fermata dai calabresi per 1-1, ed a testimoniarlo è ilad unsu Twitter della giornalista Fabiana Della Valle, che recita: “Mi chiedo che senso abbia aver portato, se non per farglire minuti nelle gambe. Se non era in condizioni di giocare, non era più logico lasciarlo a Torino ad allenarsi?“. La Joya ha rimosso ildopo pochi minuti, ma il suo gesto non è passato inosservato.

