Tabellone Atp Colonia 2020 | Zverev prima testa di serie | presente Murray

Il Tabellone principale dell'Atp di Colonia 2020, torneo in programma dal 12 al 18 ottobre. L'evento teutonico presenta come prima testa di serie Alexander Zverev, favorito per il successo finale, sebbene vi siano Roberto Bautista Agut, Felix Auger-Aliassime e Andy Murray a insidiarlo. Di seguito tutti gli accoppiamenti, dal primo turno sino alla finale. Tabellone PRINCIPALE ATP Colonia 2020 SEMIFINALI (1) A.Zverev b. Davidovich Fokina 7-5 7-6(3) (3) Auger-Aliassime vs (2) Bautista Agut QUARTI DI FINALE (1) A. Zverev b. Harris 6-4 3-6 6-0 Davidovich Fokina b. Novak 6-3 2-6 6-3 (3) Auger-Aliassime b. Albot 6-3 6-0 (2) Bautista Agut b. (6) ...

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone Atp ATP Colonia 2: Il tabellone di Quali. Nessun azzurro presente. Herbert non iscritto entra come alternates da testa di serie n.1 LiveTennis.it Forte Village Sardegna Open, Cecchinato in finale con Djere: Musetti non passa

6-0 e domani sfiderà nell'atto conclusivo del torneo Atp 250 Laslo Djere, giustiziere di Lorenzo Musetti. Il serbo, numero 74 delle classifiche mondiali, ha battuto in rimonta il carrarino, entrato in ...

Tennis, Sardegna Open: Cecchinato conquista la finale, Musetti si ritira contro Djere

Musetti, che nelle prossime classifiche sarà numero 123 del mondo, entrato in tabellone grazie ad una wild card, si è ritirato nel corso della semifinale contro Djere che al momento dello stop era in ...

Musetti, che nelle prossime classifiche sarà numero 123 del mondo, entrato in tabellone grazie ad una wild card, si è ritirato nel corso della semifinale contro Djere che al momento dello stop era in ...