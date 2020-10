L'Olanda non si ferma: eutanasia lecita anche per i bambini (Di sabato 17 ottobre 2020) Giuseppe Aloisi eutanasia anche per i bambini che hanno un'eta compresa tra uno e dodici anni: l'Olanda riforma ancora il diritto alle pratiche eutanasiche L'Olanda, la nazione simbolo dei "nuovi diritti", si fermerà mai? Le pratiche eutanasiche sono state di recente estese dal punto di vista giuridico. Adesso, in caso di malattia terminale, anche i bambini che hanno un'età compresa tra uno e dodici anni potranno essere sottoposti alla "dolce morte". Questa è solo l'ultima decisione in materia bioetica che rischia di far saltare sulla sedia tutti i contrari che, in specie nel mondo cristiano-cattolico, continuano a segnalare la problematicità della slavina innescatasi tra i tulipani sul piano bioetico. L'Olanda, ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 17 ottobre 2020) Giuseppe Aloisiper iche hanno un'eta compresa tra uno e dodici anni: l'riforma ancora il diritto alle pratiche eutanasiche L', la nazione simbolo dei "nuovi diritti", si fermerà mai? Le pratiche eutanasiche sono state di recente estese dal punto di vista giuridico. Adesso, in caso di malattia terminale,che hanno un'età compresa tra uno e dodici anni potranno essere sottoposti alla "dolce morte". Questa è solo l'ultima decisione in materia bioetica che rischia di far saltare sulla sedia tutti i contrari che, in specie nel mondo cristiano-cattolico, continuano a segnalare la problematicità della slavina innescatasi tra i tulipani sul piano bioetico. L', ...

