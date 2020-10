"Sono tornata al giornalismo. E ora, scusate, non sloggio" - (Di lunedì 12 ottobre 2020) Laura Rio Monica Maggioni a un convegno a Borgo La Bagnaia (Siena)L'ex presidente Rai è ripartita con il programma "Sette Storie". E risponde all'attacco di Costanzo Non ha fatto in tempo a tornare in video che subito uno dei padri del giornalismo televisivo italiano l'ha duramente rimproverata e le ha chiesto addirittura di sloggiare. Monica Maggioni, che sulla sua strada (carriera fulminante, da precaria a inviata Rai, e poi ai vertici aziendali) di nemici ne ha incontrati tanti, mai si sarebbe aspettata lo sfogo di Maurizio Costanzo. L'inventore del talk show che conduce su Raiuno il lunedì a tarda ora S'è fatta notte, in onda in coda a Sette Storie, il nuovo programma della giornalista, ha sbuffato: «La Maggioni dura troppo, finisce tardi e mi lascia pochissimo pubblico. Cerchi di essere più breve o meglio cambi rete e ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Laura Rio Monica Maggioni a un convegno a Borgo La Bagnaia (Siena)L'ex presidente Rai è ripartita con il programma "Sette Storie". E risponde all'attacco di Costanzo Non ha fatto in tempo a tornare in video che subito uno dei padri deltelevisivo italiano l'ha duramente rimproverata e le ha chiesto addirittura di sloggiare. Monica Maggioni, che sulla sua strada (carriera fulminante, da precaria a inviata Rai, e poi ai vertici aziendali) di nemici ne ha incontrati tanti, mai si sarebbe aspettata lo sfogo di Maurizio Costanzo. L'inventore del talk show che conduce su Raiuno il lunedì a tarda ora S'è fatta notte, in onda in coda a Sette Storie, il nuovo programma della giornalista, ha sbuffato: «La Maggioni dura troppo, finisce tardi e mi lascia pochissimo pubblico. Cerchi di essere più breve o meglio cambi rete e ...

Bene anche Wall Street dove sono tornati gli acquisti sui titoli tecnologici a tal punto da riposizionare il Nasdaq oltre 11.500 punti. La conferma del clima di moderato appetito al rischio arriva dal ...

Presente, davanti ai 150 spettatori che, nel rispetto delle norme sul distanziamento, sono tornati a riempire di vita l’androne porpora del teatro, Claudio Bisio. Attore estremamente versatile di ...

