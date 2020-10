Covid: no mask a Roma, 90 multati (Di domenica 11 ottobre 2020) ANSA, - Roma, 11 OTT - Sono circa 90 le persone identificate dalle forze dell'ordine ieri durante le manifestazioni a Roma perché non indossavano la mascherina. Saranno tutti multati, secondo quanto ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 ottobre 2020) ANSA, -, 11 OTT - Sono circa 90 le persone identificate dalle forze dell'ordine ieri durante le manifestazioni aperché non indossavano la mascherina. Saranno tutti, secondo quanto ...

