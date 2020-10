I cambiamenti climatici influenzano anche gli animali: schiarire le macchie delle mucche potrebbe salvarle dal caldo (Di venerdì 9 ottobre 2020) I colori più scuri, si sa, assorbono più radiazione solare, motivo per il quale nei mesi caldi è bene evitare di vestire questi colori. Lo stesso ragionamento, ora potrebbe salvare le mucche dal pericolo dei cambiamenti climatici, in particolare del caldo. I ricercatori sono riusciti a modificare geneticamente le mucche per cambiare il colore delle macchie sul loro manto in un grigio piu’ chiaro. In un articolo pubblicato sulla rivista bioRxiv dagli esperti dell’AgResearch, in Nuova Zelanda, è stato utilizzato l’editing del genoma CRISPR per alterare la quantita’ di calore assorbito dalle mucche durante il pascolo. Il team ha eliminato il gene della proteina 17 pre-melanosomiale, ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) I colori più scuri, si sa, assorbono più radiazione solare, motivo per il quale nei mesi caldi è bene evitare di vestire questi colori. Lo stesso ragionamento, orasalvare ledal pericolo dei, in particolare del. I ricercatori sono riusciti a modificare geneticamente leper cambiare il coloresul loro manto in un grigio piu’ chiaro. In un articolo pubblicato sulla rivista bioRxiv dagli esperti dell’AgResearch, in Nuova Zelanda, è stato utilizzato l’editing del genoma CRISPR per alterare la quantita’ di calore assorbito dalledurante il pascolo. Il team ha eliminato il gene della proteina 17 pre-melanosomiale, ...

