Infratel conferma che il bonus PC 2020 sarà escluso in alcuni Comuni

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Arriva un vero e proprio colpo di scena in queste ore per quanto riguarda ilPC, di cui tanto si parla damesi a questa parte. Concepito per assicurare agevolazioni agli italiani, almeno quelli propensi ad assicurarsi una nuova macchina ed una connessione veloce, abbiamo già avuto modo di trattare nei giorni scorsi alcune possibili limitazioni per la sua applicazione. Ora, però, è venuto fuori un altro dettaglio che per tanti italiani potrebbe fare tutta la differenza del mondo. Ci sarannoesclusi dalPCsecondoLa questione di oggi 7 ottobre converge fondamentalmente verso l’articolo articolo 3 comma 7 del decreto attuativo diventato molto popolare in Italia in queste settimane. ...