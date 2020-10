“Tra di noi è finita!”. Temptation Island, Alessia Marcuzzi a bocca aperta: lei sceglie il tentatore e molla il fidanzato (Di giovedì 1 ottobre 2020) Anna e Gennaro non escono insieme da Temptation Island 2020. Un falò di confronto straordinario quello organizzato dal 31enne, che inizialmente sembrava intenzionato a lasciare il reality da solo. Il primo falò di confronto, andato in onda durante la scorsa puntata, non si è concluso bene. A chiederlo in anticipo è stato proprio Gennaro, il quale è apparso abbastanza deluso da alcune dichiarazioni fatte dalla Ascione nel villaggio delle fidanzate. Inoltre, Anna aveva anche fatto intendere alle sue compagne di avventura di essere interessata realmente alla conoscenza con il tentatore Mario. Le parole utilizzate dalla Ascione, nei confronti di Gennaro e della famiglia di quest’ultimo, sono abbastanza dure. La giovane si è, inoltre, mostrata gelosa di fronte ai filmati che vedevano Gennaro ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Anna e Gennaro non escono insieme da2020. Un falò di confronto straordinario quello organizzato dal 31enne, che inizialmente sembrava intenzionato a lasciare il reality da solo. Il primo falò di confronto, andato in onda durante la scorsa puntata, non si è concluso bene. A chiederlo in anticipo è stato proprio Gennaro, il quale è apparso abbastanza deluso da alcune dichiarazioni fatte dalla Ascione nel villaggio delle fidanzate. Inoltre, Anna aveva anche fatto intendere alle sue compagne di avventura di essere interessata realmente alla conoscenza con ilMario. Le parole utilizzate dalla Ascione, nei confronti di Gennaro e della famiglia di quest’ultimo, sono abbastanza dure. La giovane si è, inoltre, mostrata gelosa di fronte ai filmati che vedevano Gennaro ...

