Lecce, omicidio di Daniele ed Eleonora: preso l’assassino. E’ uno studente di 21 anni (Di martedì 29 settembre 2020) Si chiama Antonio De Marco, ha 21 anni ed è incensurato. Sarebbe lui l’assassino dell’arbitro Daniele De Santis ed Eleonora Mant, i due fidanzati uccisi barbaramente a coltellate lo scorso 21 settembre a Lecce. Lecce, preso l’assassino di Daniele ed Eleonora: è Antonio De Marco Il giovane è uno studente di Scienze Infermieristiche, originario Cesarano. … L'articolo Lecce, omicidio di Daniele ed Eleonora: preso l’assassino. E’ uno studente di 21 anni Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 29 settembre 2020) Si chiama Antonio De Marco, ha 21ed è incensurato. Sarebbe lui l’assassino dell’arbitroDe Santis edMant, i due fidanzati uccisi barbaramente a coltellate lo scorso 21 settembre al’assassino died: è Antonio De Marco Il giovane è unodi Scienze Infermieristiche, originario Cesarano. … L'articolodiedl’assassino. E’ unodi 21Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

repubblica : Omicidio Lecce, preso l'assassino di Daniele e Eleonora: è uno studente di 21 anni [aggiornamento delle 23:21] - SkyTG24 : Fidanzati uccisi Lecce, fermato l'ex coinquilino. Per i pm 'fortissima premeditazione' - MassimoSantoma2 : RT @Libero_official: 'Assassinio come rappresentazione'. Daniele #De Santis e la fidanzata, arrestato lo studente ex coinquilino: 'Fascette… - StudioChianura : Omicidio Lecce Omicidio Lecce, una riflessione sulla caratura giornalistica: - il 'presunto' omicida nel gergo gio… - barinewstv : Omicidio Lecce – Preso il presunto assassino dei due fidanzati -