GF Vip, ballo sensuale nella quarta puntata: Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli innamorati? (Di sabato 26 settembre 2020) Dopo il bacio in piscina, Pretelli ha perso la testa per la Gregoraci Altra prova questa settimana al Grande Fratello Vip: stavolta per aggiudicarsi il budget due coppie si sono sfidate in una danza sensuale. Loro sono Massimiliano Morra e Guenda e poi Elisabetta e Pierpaolo. Le due coppie hanno ballato sulle note di Dirty Dancing. Tuttavia la presa tra Elisabetta e Pierpaolo non è venuta bene, la ripetono e sbagliano di nuovo. Bocciati, quindi budget negato per questa settimana. Le coppie durante settimana si erano preparate con la showgirl e danzatrice, Matilde Brandi, che durante la prova è stata con loro ad incoraggiarli e guidarli. Elisabetta e Pierpaolo: questione di feeling Ma prima ancora ... Leggi su 361magazine (Di sabato 26 settembre 2020) Dopo il bacio in piscina,ha perso la testa per laAltra prova questa settimana al Grande Fratello Vip: stavolta per aggiudicarsi il budget due coppie si sono sfidate in una danza. Loro sono Massimiliano Morra e Guenda e poi. Le due coppie hanno ballato sulle note di Dirty Dancing. Tuttavia la presa tranon è venuta bene, la ripetono e sbagliano di nuovo. Bocciati, quindi budget negato per questa settimana. Le coppie durante settimana si erano preparate con la showgirl e danzatrice, Matilde Brandi, che durante la prova è stata con loro ad incoraggiarli e guidarli.: questione di feeling Ma prima ancora ...

Sono passati pochi giorni dall'ingresso dei concorrenti nella casa del Grande Fratello ma sembra che tra due di loro sia già nato un fortissimo feeling. Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci stan ...

Sono passati pochi giorni dall'ingresso dei concorrenti nella casa del Grande Fratello ma sembra che tra due di loro sia già nato un fortissimo feeling. Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci stan ...