Tale e Quale Show 2020 seconda puntata, vince Barbara Cola: classifica completa e prossime esibizioni (Di sabato 26 settembre 2020) Barbara Cola si è aggiudicata la vittoria della seconda puntata di Tale e Quale Show 2020. La cantante bolognese ha convinto giurati, pubblico e colleghi con l'esibizione di Tina Turner. Un'imitazione non facile ma l'artista 50enne è riuscita nell'intento e sui social network i commenti positivi e gli elogi si sono sprecati. Un bel rilancio dopo … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

