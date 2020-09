Eugenie di York incinta, Sarah Ferguson: «Non vedo l’ora di diventare nonna» (Di venerdì 25 settembre 2020) La notizia della prima gravidanza di Eugenie di York è arrivata senza troppe sorprese dai canali social della principessa, che insieme al marito Jack Brooksbank ha pubblicato la foto di un paio di scarpine e una didascalia inequivocabile: «Io e Jack siamo così emozionati per l’inizio del 2021». Un annuncio anticipato da una serie di indiscrezioni e da alcune foto che ritraevano Eugenie con il ventre arrotondato, mentre insieme a un’amica faceva acquisti per le strade di Notting Hill. Leggi su vanityfair (Di venerdì 25 settembre 2020) La notizia della prima gravidanza di Eugenie di York è arrivata senza troppe sorprese dai canali social della principessa, che insieme al marito Jack Brooksbank ha pubblicato la foto di un paio di scarpine e una didascalia inequivocabile: «Io e Jack siamo così emozionati per l’inizio del 2021». Un annuncio anticipato da una serie di indiscrezioni e da alcune foto che ritraevano Eugenie con il ventre arrotondato, mentre insieme a un’amica faceva acquisti per le strade di Notting Hill.

