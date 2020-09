Caltanissetta, profanata Sant’Agata, chi ha paura di Gesù? La cristianofobia (Di mercoledì 23 settembre 2020) Secondo episodio in poco tempo di profanazione di simboli cristiani a Caltanissetta, forse non è solo vandalismo, si parla di cristianofobia. Chiese bruciate, vandalizzate, saccheggiate o profanate. Ce ne sono tantissime, in tutto il mondo, ma in pochissimi ne parlano. Tra tutte le fobie che ogni giorno compaiono sulle prime pagine dei giornali – omofobia il più gettonato – non compare mai la paura dei cristiani: la cristianofobia. Eppure esiste, eccome. Anche in Italia. A Caltanissetta dopo il secondo agguato alla chiesa di Sant’Agata, riesce difficile parlare solo di un caso, di vandalismo, di opera di delinquenti che cercano monete da rubare. Le foto che arrivano dalla Sicilia sono un segno inequivocabile che c’è dell’odio verso ... Leggi su chenews (Di mercoledì 23 settembre 2020) Secondo episodio in poco tempo di profanazione di simboli cristiani a, forse non è solo vandalismo, si parla di. Chiese bruciate, vandalizzate, saccheggiate o profanate. Ce ne sono tantissime, in tutto il mondo, ma in pochissimi ne parlano. Tra tutte le fobie che ogni giorno compaiono sulle prime pagine dei giornali – omofobia il più gettonato – non compare mai ladei cristiani: la. Eppure esiste, eccome. Anche in Italia. Adopo il secondo agguato alla chiesa di Sant’Agata, riesce difficile parlare solo di un caso, di vandalismo, di opera di delinquenti che cercano monete da rubare. Le foto che arrivano dalla Sicilia sono un segno inequivocabile che c’è dell’odio verso ...

