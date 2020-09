Juventus-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Frabotta titolare (Di domenica 20 settembre 2020) Sono state rese note le formazioni di Juventus e Sampdoria, queste le scelte di Pirlo e Ranieri. Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Ramsey, Rabiot, McKennie, Frabotta; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo Sampdoria(4-5-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; De Paoli, Thorsby, Ekdal, Leris, Jankto; Bonazzoli. All. Ranieri Foto: twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 settembre 2020) Sono state rese note ledi, queste le scelte di Pirlo e Ranieri.(3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Ramsey, Rabiot, McKennie,; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo(4-5-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; De Paoli, Thorsby, Ekdal, Leris, Jankto; Bonazzoli. All. Ranieri Foto: twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Sampdoria Juventus-Sampdoria, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE Sky Sport Samp, Osti: 'Keita arriva sicuro. Candreva ci piace, ma non siamo gli unici. Il colpo a centrocampo...'

Il direttore sportivo della Sampdoria, Carlo Osti, ha parlato a Sky Sport nel prepartita della sfida contro la Juventus facendo il punto sul mercato del club bl ...

Diretta Juventus-Sampdoria 0-0

Sampdoria, Osti: “Keita arriverà in settimana, su Candreva…”

