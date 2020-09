Napoli, due lidi abusivi scoperti a Marechiaro: sequestri e sanzioni (Di mercoledì 16 settembre 2020) Duecentoquaranta lettini e oltre cinquanta sedie a disposizione di due stabilimenti balneari abusivi sono stati sequestrati dal primo nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza, con l’ausilio della Stazione Navale sullo scoglio di Marechiaro, a Napoli. I finanzieri hanno scoperto che due persone noleggiavano lettini e sedie abusivamente sull’area demaniale. Entrambi sono stati denunciati con l’accusa di occupazione abusiva di spazio demaniale. Sono in corso approfondimenti per valutare l’entita’ dell’evasione fiscale. scoperti anche due lavoratori “in nero” che a bordo di “navette” trasportavano illecitamente i bagnanti. Per il datore di lavoro dei barcaioli e’ stata richiesta la sospensione dell’attivita’ commerciale e proposta ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 16 settembre 2020) Duecentoquaranta lettini e oltre cinquanta sedie a disposizione di due stabilimenti balnearisono stati sequestrati dal primo nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza, con l’ausilio della Stazione Navale sullo scoglio di, a. I finanzieri hanno scoperto che due persone noleggiavano lettini e sedie abusivamente sull’area demaniale. Entrambi sono stati denunciati con l’accusa di occupazione abusiva di spazio demaniale. Sono in corso approfondimenti per valutare l’entita’ dell’evasione fiscale.anche due lavoratori “in nero” che a bordo di “navette” trasportavano illecitamente i bagnanti. Per il datore di lavoro dei barcaioli e’ stata richiesta la sospensione dell’attivita’ commerciale e proposta ...

