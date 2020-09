Davide possessivo nei confronti di Serena a Temptation Island:” È solo mia” (Di giovedì 17 settembre 2020) A Temptation Island questa sera abbiamo visto la presenza di una coppia nata in un modo molto particolare. Serena e Davide sono fidanzati da quasi tre anni e ancora non convivono, lei si è lamentata molto della gelosia eccessiva nei suoi confronti e di aver mai ricevuto un po’ di fiducia. Nel loro racconto sappiamo che i due si sono conosciuti tramite amici infatti, Davide era il fidanzato della migliore amica di Serena, mentre lei era fidanzata con un amico di lui. Quando si sono visti, si sono innamorati perdutamente e si sono fidanzati, ma le cose sembrano non andare per il meglio da quanto dicono. Davide possessivo nei confronti di Serena a Temptation ... Leggi su giornal (Di giovedì 17 settembre 2020) Aquesta sera abbiamo visto la presenza di una coppia nata in un modo molto particolare.sono fidanzati da quasi tre anni e ancora non convivono, lei si è lamentata molto della gelosia eccessiva nei suoie di aver mai ricevuto un po’ di fiducia. Nel loro racconto sappiamo che i due si sono conosciuti tramite amici infatti,era il fidanzato della migliore amica di, mentre lei era fidanzata con un amico di lui. Quando si sono visti, si sono innamorati perdutamente e si sono fidanzati, ma le cose sembrano non andare per il meglio da quanto dicono.neidi...

milkwithbiscuit : Prossimamente anche le case, i sassi, le sedie del programma prenderanno vita e diranno a Davide che è leggermente… - AndreSannaPau : Cioè pure la tentatrice e gli altri stanno dicendo che è possessivo a livelli esagerati e disperati. Ma riprenditi,… - Fabiola89442491 : no aspe Davide ti devi calmare un attimino, sei possessivo e ossessivo, credimi hai bisogno di darti una regolata #TemptationIsland - INYOUREYESZ4YN : Davide secondo me è troppo troppo possessivo. Non va bene. Ci credo al suo amore per lei ma deve totalmente cambiar… - felicity__p : Davide al prossimo aggettivo possessivo su Serena come se fosse un oggetto entro nella tv per menarti #TemptationIsland -

