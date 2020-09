“Gusto Italia in Tour” arriva nel Sannio, a Benevento un fine settimana goloso (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – E’ partito in luglio il viaggio di “Gusto Italia in tour” dalla Costa d’Amalfi. Un villaggio del gusto itinerante, organizzato e promosso dall’Associazione Italia Eventi e da Tanagro Legno Idea, in collaborazione con i comuni ospitanti, con l’obiettivo di promuovere prodotti tipici e a denominazione ed artigianato d’autore. Il prossimo fine settimana sarà la volta della città di Benevento, con il suo centro storico caratteristico e di grande valore storico. Sarà lì che approderà il progetto che punta a valorizzare il Made in Italy, proprio fermandosi nei borghi e nelle città che danno lustro al nostro Stivale, realizzato stavolta in collaborazione con ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– E’ partito in luglio il viaggio di “Gustoin tour” dalla Costa d’Amalfi. Un villaggio del gusto itinerante, organizzato e promosso dall’AssociazioneEventi e da Tanagro Legno Idea, in collaborazione con i comuni ospitanti, con l’obiettivo di promuovere prodotti tipici e a denominazione ed artigianato d’autore. Il prossimosarà la volta della città di, con il suo centro storico caratteristico e di grande valore storico. Sarà lì che approderà il progetto che punta a valorizzare il Made in Italy, proprio fermandosi nei borghi e nelle città che danno lustro al nostro Stivale, realizzato stavolta in collaborazione con ...

