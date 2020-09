Situazione rifiuti insostenibile in Piazzale Gabriele d’Annunzio

Leggi su udine20

(Di domenica 13 settembre 2020) In continuazione si registra questaind’Annunzio con i bidoni dell’immondizia riempiti e tutt’attorno sacchi di ogni genere contenente. Ogni giorno nella zona dei cassonetti c’è un viavai di gente in automobile che si ferma per scaricare ilasciando questaimmortalata nella foto