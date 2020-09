Così Bruxelles ci spinge ad abbandonare il Made in Italy (Di venerdì 11 settembre 2020) Mentre Christine Lagarde cerca di rassicurare i mercati annunciando come la contrazione economica dovrebbe fermarsi all’8%, al di sotto di quanto sostenuto da stime precedenti, a tenere banco è il dibattito su come dovrebbero essere spesi i tanto discussi soldi del Recovery Fund. Quelli che, come ormai noto, non arriveranno prima del 2021. E che i cosiddetti “Paesi frugali”, contro i quali l’Italia ha duramente battagliato in questi mesi, vorrebbero spesi solo in parte e non nella totalità dell’ammontare del “Piano pandemia” (1.350 miliardi di euro). Le ipotesi sul tavolo per investirli sono tante. Il dibattito si è incentrato, in Italia, sulla rete unica della fibra, tema che ha riacceso le polemiche sulla possibilità che la gestione passi in mano a Tim con la compiacenza di Cassa Depositi e Prestiti. Oppure sulla ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 11 settembre 2020) Mentre Christine Lagarde cerca di rassicurare i mercati annunciando come la contrazione economica dovrebbe fermarsi all’8%, al di sotto di quanto sostenuto da stime precedenti, a tenere banco è il dibattito su come dovrebbero essere spesi i tanto discussi soldi del Recovery Fund. Quelli che, come ormai noto, non arriveranno prima del 2021. E che i cosiddetti “Paesi frugali”, contro i quali l’Italia ha duramente battagliato in questi mesi, vorrebbero spesi solo in parte e non nella totalità dell’ammontare del “Piano pandemia” (1.350 miliardi di euro). Le ipotesi sul tavolo per investirli sono tante. Il dibattito si è incentrato, in Italia, sulla rete unica della fibra, tema che ha riacceso le polemiche sulla possibilità che la gestione passi in mano a Tim con la compiacenza di Cassa Depositi e Prestiti. Oppure sulla ...

ignaziocorrao : Nel condividervi l’indegno tweet di #Gervasoni, mando un abbraccio di solidarietà ad @ellyesse, che ho avuto come c… - oioiii_clown : RT @MartinaBaldin13: Ho i brividi e l'angoscia ogni anno. Che non venga mai dimenticato questo giorno, così come non vengano mai dimenticat… - sweetenershar : RT @MartinaBaldin13: Ho i brividi e l'angoscia ogni anno. Che non venga mai dimenticato questo giorno, così come non vengano mai dimenticat… - SHEVHORAN : RT @MartinaBaldin13: Ho i brividi e l'angoscia ogni anno. Che non venga mai dimenticato questo giorno, così come non vengano mai dimenticat… - bmnghn : RT @MartinaBaldin13: Ho i brividi e l'angoscia ogni anno. Che non venga mai dimenticato questo giorno, così come non vengano mai dimenticat… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Bruxelles Appalti: la conversione del decreto Semplificazioni non disinnesca la “bomba” fiscale Ipsoa