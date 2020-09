Avalanche Studios al lavoro sul 'più grande progetto AAA' mai realizzato dallo studio (Di mercoledì 9 settembre 2020) Avalanche studios è diventato uno studio famoso per lo sviluppo di giochi con enormi open world. Dal franchise di Just Cause fino a RAGE 2, la compagnia è riuscita a realizzare grandi mondi aperti pieni di vita. Al momento, non sappiamo con certezza a cosa sta lavorando lo studio, ma sappiamo che hanno diversi progetti in lavorazione e almeno uno di questi sembra davvero ambizioso.L'azienda, infatti, sta assumendo per diverse posizioni chiave per un nuovo titolo attualmente senza nome. Viene definito in termini grandiosi come il progetto "più grande" su cui la società ha mai lavorato, promettendo persino animazioni mai viste nella storia dello studio. Queste posizioni lavorative includono Gameplay Animation ... Leggi su eurogamer

