Usa, bimba di 11 anni afroamericana colpita alla testa con un palo d’acciaio da un 12enne bianco (Di martedì 8 settembre 2020) Usa, bimba di 11 anni afroamericana colpita alla testa con un palo d’acciaio da un 12enne bianco. Nevaeh Thomas, bimba afroamericana di 11 anni, è stata insultata e aggredita da un 12enne bianco in Kansas, Stati Uniti, mentre giocava con degli amici in un parco. Secondo quanto riferito dalla famiglia, che parla apertamente di razzismo, la ragazzina è stata colpita alla testa con un palo d’acciaio, riportando ferite al viso e una commozione cerebrale: “Dovremmo iniziare a parlare di queste cose prima che un altro bambino si faccia del male ... Leggi su limemagazine.eu

andrelettrico : Orrore in Usa, bimba di 9 mesi strangolata in casa dopo essere stata violentata: arrestato il padre - CrocettediSimo : Boicottano il nostro lavoro con l'usa e getta ma noi si continua a lavorare con passione e serietà Set asilo 6 pez… - silvia01368275 : @SilviaKerkent Sono rimasta letteralmente senza parole, un altro po’ rispondevo Ah beh hai ragione ??. PS qui non si… - rrico_e : @Meron41618397 @floriesse @D0DYNA @ItalicaTestudo @kenyabros1 @51inif @lunastorta13 @Fiero70600786 @Priscil79855548… - ma702003 : @robsalnitro A Livorno si usa dire...Buongiorno bella bimba! -

Ultime Notizie dalla rete : Usa bimba Orrore in Usa, bimba di 9 mesi strangolata in casa dopo essere stata violentata: arrestato il padre Fanpage.it Usa, bimba di 11 anni afroamericana colpita alla testa con un palo d’acciaio da un 12enne bianco

Non si ferma l'ondata di aggressioni a sfondo razziale negli Stati Uniti. L'ultimo caso, risalente a poco più di una decina di giorni fa, riguarda una bambina afroamericana di soli 11 anni che è finit ...

Covid, pediatri smontano fake news: le mascherine non sono dannose per i bimbi

La mascherina non fa male ai bambini. Indossarla "non solo non è dannoso, ma può anche rivelarsi utile. La cosa importante è insegnare a usarla nel modo corretto, soprattutto ai più piccoli: non tocca ...

Non si ferma l'ondata di aggressioni a sfondo razziale negli Stati Uniti. L'ultimo caso, risalente a poco più di una decina di giorni fa, riguarda una bambina afroamericana di soli 11 anni che è finit ...La mascherina non fa male ai bambini. Indossarla "non solo non è dannoso, ma può anche rivelarsi utile. La cosa importante è insegnare a usarla nel modo corretto, soprattutto ai più piccoli: non tocca ...