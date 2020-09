Suarez-Juve, l’aggiornamento: “Intesa totale, il Barcellona dà il via libera ma c’è un solo ostacolo” (Di domenica 6 settembre 2020) Suarez-Juventus, altro aggiornamento. Secondo quanto riferito da TMW, infatti, c’è l’intesa totale tra il calciatore e il Barcellona, che dà il via libera e non opporrà ostacoli alla cessione. Basterà un indennizzo al club, senza costi di transfer. La Juve lo pagherà, mentre con l’attaccante c’è già l’accordo: contratto di 2 anni. L’unico problema rimane adesso il passaporto, il Pistolero farà l’esame d’italiano e diventerà comunitario. Suarez-Juve mai così vicini, si attendono altre novità.L'articolo Suarez-Juve, l’aggiornamento: “Intesa totale, il ... Leggi su calcioweb.eu

romeoagresti : La #Juve continua a lavorare senza sosta su #Suarez. Da domani, probabilmente NON lunedì, l’uruguaiano sosterrà l’e… - GoalItalia : Intesa Suarez-Juve sulla base di un triennale da 10 milioni a stagione: si lavora sull'indennizzo da versare al Bar… - capuanogio : #Suarez sosterrà settimana prossima l’esame di italiano B1 (terzo livello), passaggio obbligatorio per ottenere il… - peppizz22 : RT @romeoagresti: La #Juve continua a lavorare senza sosta su #Suarez. Da domani, probabilmente NON lunedì, l’uruguaiano sosterrà l’esame d… - SitoGiuseppe : RT @baldanza_sergio: Un predestinato per la #Juve ?????????? #Suarez -