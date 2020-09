Maria De Filippi, la Rai le sferra un duro colpo: ecco l’indiscrezione (Di sabato 5 settembre 2020) Maria De Filippi, da sempre la regina del sabato sera sta per ricevere un vero e proprio attacco da parte della Rai. ecco di cosa si tratta. Fonte foto: Instagram (@MariadeFilippiiof)La Rai, cosi come Mediaset sono pronte per dare inizio a questa nuova stagione televisiva e con essa anche la lunga battaglia di ascolti e auditel che anno dopo anno tengono incollati tutti i telespettatori alla televisione. Proprio in queste ultime ore, l’azienda di stato sta decidendo cosa mandare in onda per il primo sabato di ripresa della stagione tv, ovvero il 12 settembre, Canale Cinque ha infatti già stabilito di mandare in onda la prima puntata della nuova stagione di Tu si que vales, che come sempre vedrà al timone Belen Rodriguez con Alessio Sakara e Martin ... Leggi su chenews

