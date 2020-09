Si riaffaccia la Vacation Mode su WhatsApp: misura contro i gruppi (Di giovedì 3 settembre 2020) Stanno per arrivare alcune novità interessanti e, se vogliamo, sorprendenti per coloro che usano WhatsApp. Nelle ultime ore abbiamo analizzato più da vicino la questione relativa ad app terze che, a conti fatti, potrebbero rendere migliore il modo in cui siamo abituati ad utilizzare l’applicazione in questione, soprattutto in termini di privacy. Tuttavia, non dobbiamo mai dimenticare un fronte altrettanto importante, come quello degli aggiornamenti software di WhatsApp, grazie agli indizi che ci arrivano dalle versioni beta. Torna di moda Vacation Mode in ottica WhatsApp Nello specifico, da alcune ore a questa parte si parla nuovamente di Vacation Mode a proposito di WhatsApp, grazie ad una ... Leggi su optimagazine

