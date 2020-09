Ignazio Moser, la confessione shock sul flirt con Caterina: “Si è detto single” (Di giovedì 3 settembre 2020) Cecilia Rodriguez torna ancora ad essere la protagonista della cronaca rosa dopo le dichiarazioni del presunto flirt di Ignazio Moser. Ecco le prove. Ignazio Moser, Fonte foto: Instagram (@IgnazioMoser)La sorellina di Belen Rodriguez torna a riempire le pagine della cronaca rosa dopo le parole della ragazza che secondo il gossip potrebbe essere il flirt dell’ex compagno della modella argentina. La coppia si era conosciuta durante l’esperienza del Grande Fratello Vip e da qualche settimana ha chiuso la relazione in modo del tutto inaspettato. Ecco cosa è accaduto. Ignazio Moser ha tradito Cecilia, il dettaglio sul flirt con Caterina Fonte foto: Getty ... Leggi su chenews

Si chiama Caterina Bernal la donna che avrebbe causato la rottura fra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, facendo ingelosire la sorella di Belen. La modella, intervistata dal settimanale Chi, ha raccon ...