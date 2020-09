Silvio Berlusconi positivo al coronavirus (Di mercoledì 2 settembre 2020) ROMA – In seguito a un ulteriore controllo precauzionale, il presidente Berlusconi e’ risultato positivo al SARS-COV-2. Il presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrera’ il periodo di isolamento previsto. Continuera’ in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centrodestra alle elezioni regionali ed amministrative con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social”. Lo comunica l’ufficio stampa di Berlusconi. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Coronavirus, tornano a salire i contagi: 1326 nuovi casi e record di tamponi effettuati Coronavirus, Speranza: “Età media dei contagiati è di 29 anni” Zingaretti inaugura drive-in per test Covid a Fiumicino: “Proposta è biglietto-tampone alla partenza” Migranti, Aodi (Medici stranieri): “Gli irregolari con Covid-19 sono solo l’1,5%” Scuola, niente mascherina in classe se si è a un metro di distanza Coronavirus, i giovani possono risultare positivi al tampone fino a tre mesi con carica diversa Leggi su dire

