Programmi TV di stasera, martedì 2 settembre 2020. Su Rai3 in 1^Tv il film «Un profilo per due» (Di martedì 1 settembre 2020) Yaniss Lespert e Fanny Valette in Un profilo per due Rai1, ore 21.35: SuperQuark – Ultima puntata Nell’ultima puntata della stagione di SuperQuark le splendide immagini del documentario della BBC alla scoperta dell’Africa. È lì che si verificano i più grandi ritrovi di animali di tutto il mondo, tra le grandi savane dove vivono “i big five” e le foreste pluviali. La puntata prosegue con la storia di un’intera regione che deve il suo nome alla fondazione di una città romana: Aosta. Alberto Angela percorre il territorio ai piedi delle vette d’Europa esplorando un patrimonio poco conosciuto. A seguire, un servizio sui virus: invisibili nemici che sanno come infilarsi nelle nostre cellule, come ci ha insegnato l’epidemia Covid-19. Ma se li “riProgrammiamo” in ... Leggi su davidemaggio

zazoomblog : Guida TV: programmi di stasera martedì 1 settembre 2020 - #Guida #programmi #stasera #martedì - italiaserait : Stasera in TV 1 Settembre 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi - SimonettaColt4 : @sumaistu47 La minestrina è decisamente migliore dei programmi TV di stasera - Killyger : @M49liberorso A me piace questo programma però stasera non sono riuscita a seguirlo ancora inflazionata dalle decin… -