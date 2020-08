MULTI KILL!: PUBG banna oltre due milioni di accounts (Di lunedì 31 agosto 2020) PUBG, il grandissimo gioco di casa Blue Hole, durante gli ultimi anni, ha avuto una serie di successi e di soddisfazioni, specialmente nel mondo degli Esports, ancor di più le genere chiamato Battle Royale, ovvero dove tutti combattono contro tutti, cercando di arrivare alla fine della battaglia come unico sopravvissuto. Questo gioco, il cui nome completo è PlayerUnknown’s Battlegrounds, ha una versione mobile, ovvero per cellulari, una versione che forse, sta avendo anche un successo maggiore rispetto alla versione per console/pc, essendo estremamente funzionale e in grado di essere supportato da ogni tipo di telefono e/o tablet. Ma qui vengono le note dolenti. Come molti di voi sapranno, anche meglio del sottoscritto, hackerare e modificare una applicazione oppure un gioco sui cellulari è molto facile, per questo il gioco traboccava di ... Leggi su esports247

esports247_it : MULTI KILL!: PUBG banna oltre due milioni di accounts - multi__kpopfan : @skzchr ABSJSJDJSJDJ KILL IT?????? -

Ultime Notizie dalla rete : MULTI KILL Anthem: NVIDIA abilita DLSS e Highlights Gamesource Italia