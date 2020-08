Coronavirus, Francia e Germania insieme per protocollo Ue su misure restrittive standard alle frontiere (Di lunedì 31 agosto 2020) (Teleborsa) – Francia e Germania a lavoro insieme per individuare azioni comuni e armonizzare le misure di restrizione alle frontiere prese dai diversi Paesi dell’Unione europea per far fronte all’epidemia da Coronavirus. L’iniziativa, rivelata dal segretario di Stato agli Affari Europei francese Clement Beaune, ha l’obiettivo di “avere criteri sanitari identici in Europa”. Una volta ultimata, la proposta sarà sottoposta ai 25 partner per poter procedere a “misure concrete” da attivare “entro fine settembre, inizio ottobre“. Leggi su quifinanza

RaiNews : La pandemia avanza nel mondo: oltre 25 milioni i casi registrati, 6 milioni negli Stati Uniti. Preoccupa l'India: i… - WRicciardi : no l’aveva previsto benissimo, sono i politici che non hanno ascoltato Francia: in un mese quadruplicano i casi. «S… - MediasetTgcom24 : Francia, 100 nudisti positivi al coronavirus in un resort naturista #nudisti - tdomenico2020 : @MatteoGemmiti1 @UmbertoexIT @intuslegens I numeri di ricoverati NON sono stabili, sono (per ora) in leggero aument… - gpellarin84 : RT @Phastidio: Meglio tardi che mai. -