L' opposizione torna in piazza

MINSK - Per la seconda domenica consecutiva, la Bielorussia si prepara a manifestazioni di protesta, convocate oggi dall'opposizione contro l'uomo forte Alexander Lukashenko, a due settimane dalla con ...

Tornava da un tour elettorale e si è sentito male in aereo: è in coma.

Il grave malore improvviso, le grida disperate, la perdita di conoscenza. Un video girato ieri con un telefono cellulare a bordo dell'aereo in volo dalla città siberiana di Tomsk a Mosca documenta la ...

MINSK - Per la seconda domenica consecutiva, la Bielorussia si prepara a manifestazioni di protesta, convocate oggi dall'opposizione contro l'uomo forte Alexander Lukashenko, a due settimane dalla con ...