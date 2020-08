Ellen DeGeneres: silurati tre produttori del suo programma: "Accuse strazianti" (Di martedì 18 agosto 2020) Tre produttori del programma di Ellen DeGeneres sono stati licenziati dopo le recenti Accuse: la conduttrice in lacrime durante una riunione virtuale con lo staff. The show must go on... per Ellen DeGeneres: tre produttori del programma della conduttrice americana sono stati licenziati dopo le recenti Accuse da parte di ex membri dello staff e di alcuni ospiti e personalità dello showbiz. Ellen DeGeneres ha voluto "rivedere" il suo team di produzione, mettendo da parte alcune delle sue figure senior. Secondo quanto riferito da una portavoce della Warner Bros. ha confermato che i tre produttori esecutivi che sono stati silurati sono Ed Glavin, ... Leggi su movieplayer

Lunedì 17 agosto la Warner Bros Television ha annunciato di aver licenziato tre produttori del noto programma televisivo statunitense The Ellen DeGeneres Show. I licenziamenti sono stati decisi dopo ...

