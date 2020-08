Regno Unito, nel secondo trimestre il peggior crollo d’Europa e della sua storia: Pil a -20,4% (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un crollo del Prodotto interno lordo del 20,4% nel secondo trimestre dell’anno: il conto presentato dal coronavirus nel Regno Unito tra aprile e giugno è il peggiore in Europa. In Italia il calo è stato del 12,4%, in linea con i dati resto del mondo e dell’Eurozona, che in media ha visto il Pil contrarsi del 12,1%. Il dato inglese era quanto meno atteso dagli analisti, ma si tratta comunque della flessione trimestrale più forte da quando il governo ha cominciato a raccogliere questi dati in modo sistematico nel 1955. Con i dati del Pil del secondo trimestre anche il Regno Unito è entrato ufficialmente in recessione tecnica, dopo che nel primo ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilpost : Il Regno Unito è in recessione per la prima volta da 11 anni - Corriere : Regno Unito, tonfo record del Pil: -20,4% nel secondo trimestre - RaiNews : Gran Bretagna, nel secondo trimestre il pil ha subito una contrazione del 20,4% - VincenzoVinma : RT @Corriere: Regno Unito, tonfo record del Pil: -20,4% nel secondo trimestre - d0minius : Anche Regno Unito e Francia hanno un problema coi migranti (e la Brexit complicherà le cose) -