Calabria, gestione del centro migranti: indagato un sindaco (Di martedì 11 agosto 2020) Nedl mirino la struttura di Varapodio, in provincia di Reggio Calabria. Tra le accuse, truffa ai danni dello Stato e peculato Leggi su repubblica

MediasetTgcom24 : Migranti, gestione centro: indagati sindaco del Reggino e altri cinque #migranti - cronaca_news : Calabria, gestione del centro migranti: indagato un sindaco - MarikaSurace : @cribart Tra l'altro è una questione politica, che fa sì che la Regione ignori le necessità di amministrazioni loca… - ErnestTrappist : @CorrCalabria Per le montagne di rifiuti che sono in giro per la Calabria e a #Reggio li abbiamo sin dentro casa a… - AgenziaASI : I Sindicati RSU, USB, CISL FSUR,FGU GILDA criticano gestione Governo dell'Università Mediterranea di Reggio Calabri… -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria gestione Calabria, gestione del centro migranti: indagato un sindaco La Repubblica Calabria, gestione del centro migranti: indagato un sindaco

Una gestione costosa, discrezionale e poco trasparente del centro di accoglienza per migranti di Varapodio, nel Reggino. E' quella che sarebbe emersa nel corso di una inchiesta, denominata 'Cara accog ...

Centro di accoglienza migranti di Varapodio, 6 indagati: sindaco e 2 funzionari di Prefettura

Varapodio – Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Taurianova hanno notificato l’avviso di conclusione di indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribuna ...

Una gestione costosa, discrezionale e poco trasparente del centro di accoglienza per migranti di Varapodio, nel Reggino. E' quella che sarebbe emersa nel corso di una inchiesta, denominata 'Cara accog ...Varapodio – Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Taurianova hanno notificato l’avviso di conclusione di indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribuna ...