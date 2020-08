"Ho chiesto il bonus Inps perché con i gettoni di presenza non si vive" (Di lunedì 10 agosto 2020) Nel polverone dell’indignazione contro i cinque parlamentari “furbetti del Covid” rischiano di finirci proprio tutti. Anche quei politici locali che, invece, del bonus da 600 euro - previsto per gli autonomi che avevano avuto una riduzione degli introiti a causa del Covid - avevano effettivamente bisogno. perché le loro entrate - non più di 1500 euro in gettoni di presenza se l’incarico è svolto in una grande città o pochi spiccioli, se non vero e proprio volontariato, se si è eletti in comuni piccolissimi - non sono neanche lontanamente paragonabili a quelle di deputati e senatori. Ed è per questo motivo che, uno dopo l’altro, alcuni di loro hanno iniziato a uscire allo scoperto. Non per cospargersi il capo di cenere - a ben vedere non ce ne ... Leggi su huffingtonpost

