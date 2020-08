Morta bimba di 3 anni soccorsa in piscina Era ricoverata in ospedale a Bergamo (Di giovedì 6 agosto 2020) Il tragico incidente si è verificato martedì 4 agosto a Piacenza nella piscina della famiglia della piccola. Leggi su ecodibergamo

Una bambina di 3 anni è morta questa mattina all’ospedale di Bergamo, dove era stata trasportata d’urgenza in eliambulanza martedì 4 agosto, dopo essere stata soccorsa nella piscina dell’abitazione de ...

